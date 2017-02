Send til din ven. X Artiklen: Fokus på e-handel skal sætte skub i Afkørsel 41 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fokus på e-handel skal sætte skub i Afkørsel 41

Vordingborg - 14. februar 2017 kl. 05:59 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er langt fra gået så nemt som forventet for Vordingborg Kommune at få sat gang i byggeriet i det nye erhvervsområde ved afkørsel 41.

Et par grunde er blevet solgt, og flere andre har vist interesse for at etablere sig der, men ingen er endnu klar til at bygge, og derfor ligger markerne stadig øde.

Men nu skal et nyt fokus på e-handel og logistik sætte gang i erhvervsområdet.

- En af de store udfordringer i forhold til at tiltrække virksomheder er, at få virksomheder har ressourcerne til selv at bygge, mens investorer ikke er interesserede i at bygge medmindre 70-80 procent af byggeriet er lejet ud på forhånd. Det giver en »hønen og ægget«-problematik, forklarer Dan Holck-Hansen fra Vordingborg Erhverv A/S.

- Men vi håber på at få løst det ved at lave et projekt så interessant, at virksomhederne kan se værdien i det allerede før det er bygget, og investorer kan se så store muligheder i det, at de bliver mere risikovillige, tilføjer han.

Titlen på det nye projekt er foreløbigt »Scalehouse«.