Se billedserie Steen og Rita Nielsen arbejder fra tidlig morgen til sen aften med at anlægge fodboldgolf-bane. Her tager de et lille hvil ved den nyanlagte sø, hvor frøerne allerede har holdt deres indtog.

Fodboldgolf er for alle og giver god motion

Vordingborg - 04. juni 2017 kl. 13:33 Af Tekst og foto: Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De traditionelle sportsgrene har fået nye afstikkere. I Møns Golfklub kan man spille frisbeegolf, og fra primo juli kan Askeby byde på fodboldgolf, skriver Sjællandske.

Det er ægteparret Steen og Rita Nielsen, der har hyret en skovmand til at lave tre hektar mark om til 18 huller til den nye kombination. Men hvad er det så?

- Man spiller spillet med en fodbold, men ligesom i golf skal bolden i hul. Hullerne er bare 60 cm i diameter, og der er forhindringer på vej til hullerne. De består af sten, træstammer og rør, forklarer Steen Nielsen.

Ægteparret, som har rundet 73 og 71 år, fik idéen til banerne, efter at deres søn kom hjem og fortalte, at han havde spillet fodboldgolf på en bane syd for Køge.

- Der er ingen baner i Vordingborg Kommune, og de nærmeste ligger i Marienlyst, syd for Køge, og ved Kragerup Gods nord for Slagelse, siger Rita Nielsen.

Det, de godt kan lide ved fodboldgolf, er, at alle kan være med. Det afspejler sig på humoristisk vis i entréen. Den er på 100 kr. for voksne, 50 for 5-15 årige og gratis for 80-100 årige. Ægteparret forestiller sig, at familier, foreninger, sportsklubber, polterabender og firmafester vil benytte sig af banerne.

Steen og Rita skulle ikke ud og købe jorden til banerne, fro den ejer de selv. Rita er femte generation af familien, der bor på gården. De flyttede ind i 1991 og forpagtede straks jorden på 30 tønder land ud. De havde nemlig travlt med andre gøremål.

Efter at have drevet købmandsbutik i Kalvehave, overtog de skibsprovianteringen i Klintholm Havn. Den forlod de dog igen efter tre år, og Steen fik arbejde på Superfoss i Askeby. Rita startede en skobutik i Nykøbing.

- Vores venner tror, at vi er tossede i hovedet, når vi starter et nyt firma i vores alder. Men vi har kun ét liv, og vi har muligheden for at lave det her, griner Steen.

Planerne blev noget forsinkede, fordi deres barnebarn gik i koma i september sidste år. Hun er kun fire år.

- Hun er født med Angelmans syndrom, som er en meget sjælden sygdom. I september fik hun et epileptisk anfald og gik i koma. Det satte os noget i stå. Vi gik i sort hele efteråret, siger Rita stille.

Men de er ikke sådan at holde nede. Som Steen udtrykker det:

- Vi er vant til at arbejde meget.

- Vi mangler at lave forhindringer, og vi har også planer om at indrette et selskabslokale. Så kan folk tage deres madpakker med. Der bliver også en grillehytte. Men får vi besked i forvejen, kan vi også sørge for mad udefra, lover Rita Nielsen. Det skriver Sjællandske.