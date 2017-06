Når sommeren går på hæld, rykker fodboldspillerne indendørs. Men i år er haltiderne splittet op mellem to dele af KGIF. Begge hævder at repræsentere fodbolden i Kastrup. Foto: Claus Vilhelmsen

Fodbold-haltider givet til to dele af KGIF

Vordingborg - 21. juni 2017 kl. 17:10 Af Claus Vilhelmsen

Er der opstået en ny fodboldafdeling i Kastrup Gymnastik og Idrætsforening (KGIF) sideløbende med den fodboldafdeling, der konflikter med paraplyorganisationen?

Spørgsmålet er aktuelt, efter at KGIF har ansøgt om og fået haltider til indendørs fodbold i Kastruphallen, skriver sjællandske. KGIF har fået tid om fredagen kl. 17-20. Fodboldafdelingen får dermed afbrudt deres træning, som plejer at forløbe kl. 16-22.

- Det betyder, at vi har 15 minutter at træne i fra 16-17, for det tager 45 minutter at sætte banderne op, siger fodboldafdelingens formand Nezita Mortensen, som står uforstående over for kommunens beslutning.

- Vi har haft træningstider fredag 16-22 i mindst ti år, fortsætter hun og undrer sig i øvrigt over, at KGIF ikke har tilmeldt hold hos DBU.

I Vordingborg Kommune prøver de ansvarlige at se det hele fra børnenes perspektiv.

- Vi har valgt den indgangsvinkel, at der er nogle børn og unge, der gerne vil spille bold. Begge »positioner« har anmeldt nogle børn. Vi ved godt, at der kommer retsmøder, og bagefter må vi korrigere, mener chef for Kultur og Fritid Jesper Kjærulff.

- Den ene position må stille banderne op og den anden pille dem ned, foreslår han.

Fodboldafdelingen mener, det kun giver dem 15 minutter at træne i den første time, siger deres formand.

- Det, kan jeg godt se, ikke er så godt, og så kan det godt ske, vi skal kigge på tiderne igen, svarer Jesper Kjærulff.

Ifølge Line Frydensberg, formand for KGIF og Hanne Dalsig, næstformand for samme, er der kun én, der booker tider for badminton, gymnastik og fodbold.

- Der er kun én bookingmaster i KGIF, og det er mig, siger Line Frydensberg.

Men Nezita Mortensen har også et login, og det har hun haft siden 2015. Hun bekræfter, at det er Line Frydensberg, der plejer at booke på alle tre afdelingers vegne.

- Men forrige år bookede hun ikke for fodbolden. Jeg fik en henvendelse fra Jesper Kjærulff, da han kunne se, at der ikke var booket tider for os. Jeg fik så et login og bookede tider. Jeg fik også en dispensation, fordi fristen var overskredet, siger Nezita Mortensen.

Den udlægning bekræftes af Jesper Kjærulf.

- I år har vi så booket igen, da vi intet hørte fra hovedbestyrelsen i KGIF, siger Nezita Mortensen.

- I kunne måske også selv have kontaktet Line Frydensberg?

- Ja, men da vi ikke kunne være sikre på, at hun bookede vores tider, gjorde vi det selv, svarer fodboldformanden.

Forelagt disse oplysninger, svarer Line Frydensberg, at hun ikke vil kommentere på det.

- Vi har taget en beslutning i KGIF om, at vi ikke vil udtale os om den sag, svarer KGIF's formand, som heller ikke vil sige, hvorvidt hun har booket de nævnte tider eller ej.

