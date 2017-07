Se billedserie Festugeforberedelsene er i gang. Her er Slotstorvet spærret af. Foto: Thøger Raun

Fodbold er klar til festugen

Vordingborg - 08. juli 2017 kl. 17:19 Af Thøger Raun Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ingen tvivl om, at Morten Brandt og Vordingborg Idrætsforening har bidt over en stor opgave med deres indtræden på festuge-scenen, skriver Sjællandske. Men uden fodbolden spillede musikken ikke. En misset momsfritagelse sendte festugekomiteen på retræte efter 37 år i branchen, og fodboldklubben stod klar til at samle op.

- Det krævede ikke ret meget overtalelse. Vi trådte nærmest til med det samme, da vi fik buddet. Selv om vi havde nogle svære overvejelser - kunne vi som Idrætsforening løfte så stor en event? Ja, så var der fuld opbakning - både fra folk i klubben og folk udenfor, siger Morten Brandt, der er talsmand for arbejdsgruppen, som har revitaliseret Vordingborg Festuge.

Det stod ellers ikke skrevet, at fodboldklubben skulle overtage. Risikoen for underskud er den største hurdle: I de værste år har festugen ramt 90.000 kroner. Ikke noget man bare kan afskrive i en klub med små 600 medlemmer. Men der er en særlig årsag til, at Morten Brandt og de mange boldspillere var friske på opgaven.

- Vi er bevidste om vores ansvar, men det er også et ansvar, vi har over for byen og alle dem, som nyder at komme til Festugen. Vi har mange medlemmer, som deltager og har glæde af Vordingborgs store event, og derfor var det heller ikke rigtigt et spørgsmål, om vi skulle træde til eller ej. Og vi har fået fantastisk opbakning fra begyndelsen, lyder det fra en optimistisk formand.

Hvorvidt fodboldklubben kan præstere som festarrangører står endnu hen i det uvisse. Men et er sikkert. Det bliver kun i 2017, at festugen skal dirigeres fra grønsværen.

- Vi er klar over, at vi var den bedste løsning for i år, men langt fra den bedste permanente løsning. Derfor ser jeg også frem til at kunne give ansvaret videre, og gerne efter en alle tiders festuge, som har ramt gæsterne der, hvor det gør godt, lyder det fra Morten Brandt. Det skriver Sjællandske.