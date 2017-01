Fodbold blev til fodvold

De to hold spillede på Ørslev Stadion. Fotoet er fra 2008, og ingen af personerne har noget med voldsepisoden at gøre. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen/Christian Winnem

Vordingborg - 05. januar 2017 kl. 12:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om man har rundet 35 år og spiller på et veteranhold, kan man godt være passioneret i en fodboldkamp, skriver Sjællandske.

18. maj sidste år blev en af spillerne på Ørslevs hold i løbet af 1. halvleg så irriteret på en af Vordingborgs spillere, at han slog ham i maven med en knytnæve. Selv mente han, at Vordingborg-spilleren havde sparket efter ham flere gange, og nu så han sit snit til at tage hævn. Bolden var oppe i den anden ende af banen, og det samme var dommeren, så der var ikke megen tvivl om, at det var manden og ikke bolden, der blev gået efter.

Efter kampen gik den forurettede fodboldspiller til politiet og anmeldte sagen som en voldssag. Selvom kampen foregik helt tilbage til foråret på Ørslev Stadion, kom den først for Retten i Nykøbing Falster i tirsdags.

- Begge var meget ivrige efter, at det var deres version, der nød fremme. Tiltalte mente, at han kun havde puffet til forurettede, fortæller anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Susanne Bluhm.

Der var indkaldt seks vidner, tre fra Vordingborgs hold, to fra Ørslevs hold og dommeren.

- Dommeren havde ikke set noget, for han var oppe i den anden ende af banen for at følge spillet. De to fra Ørslevs hold havde ikke set knytnæveslaget, men det havde de tre fra Vordingborg, og de stod tættest på, siger Susanne Bluhm.

Den 35-årige veteranspiller fra Ørslev endte med at få en dom på syv dages betinget fængsel med en prøvetid på et år.

- Det er nærmest det mindste, man kan få, når det ikke er en bøde. Han blev så heller ikke dømt for at have sparket forurettede på siden af foden, som han også var anklaget for, for det var der ingen, der havde set, siger Susanne Bluhm.

Kampen endte i øvrigt 1-1, og anden halvleg skulle have været fredelig. Det skriver Sjællandske.