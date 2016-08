Se billedserie Den nye placering i udlånet på Vordingborg Bibliotek kræver fortsat tilvænning, fortæller Birte Jørgensen og Susanne Outzen. Men de er glade for den ekstra plads.Foto: Nina Lise

Flytning får lokalhistorien frem i lyset

Vordingborg - 31. august 2016

Mere plads og mindre arbejdsro. Det er betingelserne for Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv efter flytningen til udlånet på Vordingborg Biblioteket. Overordnet er arkivleder Susanne Outzen og de omkring 15 frivillige tilfredse. Men al tilvænning er svær, skriver Sjællandske onsdag.

- Vi har fået flere kvadratmeter, men den store udfordring er, at vi ikke længere kan låse efter os. Vi har fået arkivskabe i stedet for åbne hylder, så vi render hele tiden rundt med nøgler, fortæller Susanne Outzen og tilføjer, at alle arkivets bøger i forbindelse med flytningen er blevet chippet - ikke til udlån men for at sikre, at de bliver i bygningen.

- Hvor vi førhen kunne lade arkiv-æskerne stå fremme, er vi nu nødt til at sætte alt væk fra gang til gang. Til gengæld har vi fået fjernet vores kort- og tegningsskab fra magasinet, hvor vi opbevarer særligt personfølsomme ting. Så her er der blevet bedre plads.

Arkivet, der tidligere havde til huse på Kulturarkadens førstesal, er blevet pakket ned og flyttet hen over sommeren.

Den nye placering i forlængelse af faglitteraturen har allerede betydet øget opmærksomhed.

- Før skulle folk opsøge os. Nu er der flere, der står og lurer lidt, når de alligevel er her, forklarer Susanne Outzen og tilføjer, at en skolelærer har henvendt sig for at høre, om hun må tage sine elever med for at vise dem arkivet.

- Det var ikke sket, da vi havde lokale oppe på førstesalen, konstaterer Susanne Outzen.

Hun glæder sig over et hjørne reserveret til udstillinger, så brugerne kan se, hvad arkivet arbejder med også uden for åbningstiden.

- Vi er blevet meget mere synlige for brugerne, og det er jo i virkeligheden det, vores arbejde går ud på - at kunne vise historien, siger Birte Jørgensen, der har været frivillig på arkivet i et par år.