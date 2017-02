Flygtninge koster dyrt for Broen

- Vi havde på forhånd gjort os store anstrengelser for at få de nødvendige midler hjem fra sponsorer og andre bidragsydere. Uventede donationer fra Lions Vordingborg og Folkeoplysningsrådet, der også var forudseende, betød, at vi kom ind i 2016 med overskud. Derfor kom det bag på os, at vi kom til at mærke stigningen i ansøgninger så eftertrykkeligt, siger Kaj Aagaard.