Flere vil læse til lærer i Vordingborg

- Vi går selvfølgelig meget op i, at de studerende vælger uddannelsen som deres førsteprioritet. At de har ønsket lige nøjagtig den uddannelse lige nøjagtig det sted betyder, at de er topmotiverede, fortæller rektor Camilla Wang fra University College Sjælland til avisen Sjællandske.

Hun forklarer en del af interessen med, at der som noget nyt udbydes »skolebaseret læreruddannelse«, hvor man ved siden af studiet arbejder en tredjedel af en stilling i folkeskolen. Samtidig har uddannelsen i Vordingborg med sine knap 1000 lærerstuderende har ry for at være et lille og intimt uddannelsessted, hvilket mange trives med. Samtidig satser man på en faglig profil inden for naturfag, science og teknologi.