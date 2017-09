Der er gang i kedlerne på Værkstedsvej 3 i Præstø, hvor Præstø Fjernvarmes kraftvarmeværk ligger. Men det bobler også i bestyrelsen, hvor stemningen er ved at nå kogepunktet. Foto: Præstø Fjernvarme

Fjernvarme koger i Præstø: Bestyrelse i magtkamp

Vordingborg - 14. september 2017 kl. 05:44 Af Thøger Raun Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Præstø Fjernvarmes bestyrelse Steen Frederiksen virker rystet. Selskabets planlagte informationsmøde 26. september bliver nu kaldt for ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsesmedlem og tidligere formand Marianne Holmer. Hun har omdelt ny dagsorden og indrykket annoncer uden om bestyrelsen, men påpeger, at hun har gjort opmærksom på sit oprør.

- Vi er en meget stor gruppe andelshavere - tæt på 200 - som gerne vil have en ekstraordinær generalforsamling. Det har vi orienteret bestyrelsen om, siger hun. Målet for hendes fraktion er en vedtægtsændring, skriver Sjællandske.

- Vi, der indkalder, ønsker en debat om den fremtidige ledelse i Præstø Fjernvarme. Vi mener, at formanden skal vælges direkte af andelshaverne og ikke som nu konstitueres af bestyrelsen, siger Marianne Holmer.

Hvorvidt der overhovedet kommer en generalforsamling afhænger dog af bestyrelsen i Præstø Fjernvarme.

Marianne Holmer skal dokumentere, at en tredjedel af andelshaverne står side om side med hende, hvad hun ikke har kunnet.

- Som bestyrelse har vi indkaldt til et orienteringsmøde om værk og rør. Marianne Holmer har tidligere ønsket en ekstraordinær generalforsamling, og vi har drøftet det i bestyrelsen, men der mangler dokumentation for, at den tredjedel af andelshaverne, som vedtægterne kræver, står bag indkaldelsen, lyder det fra Steen Frederiksen.

Marianne Holmer lover at fremvise de nødvendige underskrifter på mødet 26. september.

Hvem der end står med formandskabet 26. september, får vedkommende rigeligt at se til. En uvildig konsulentrapport viser, at der skal foretages investeringer for mellem 42 og 45 millioner kroner på ledningsnet med mere i de kommende år.

Det er årsagen til, at bestyrelsen i første omgang indkaldte til orienteringsmøde 26. september - og samtidig - ifølge begge parter - en anden kilde til uenighed.

Der er indkaldt til begge møder klokken 19 på adressen Jomfrustræde 9 i Præstø.