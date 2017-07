Festugen starter med et rundstykke

- Vi måtte op klokken halv seks for at nå fra Fuglebjerg. Det ville være have været nemmere og billigere at gå ned til den lokale bager. Men her får vi hyggeligt samvær, fortæller Bent og Elin Jensen om flokken, der senere skal på »Øjet« på Færgegårdsvej for at få en Rød Tuborg, der kun bliver brygget på Tuborgs fødselsdag. Senere slutter de af med frokost på havnen.