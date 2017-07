Morten Brandt er glad for, at idrætsforeningen kunne løfte opgaven - og at indsatsen giver overskud. Foto: Thøger Raun

Festugen kan give »betydeligt beløb« til idrætsklub

Vordingborg Idrætsforening kommer til at tjene »et betydeligt beløb« på sin vellykkede redningsaktion for Vordingborg Festuge. Men det bliver næppe de knap 300.000 kroner, som lå i budgettet, skriver Sjællandske mandag.

Idrætsforeningen trådte til, da den gamle festugekomite i april opgav ævred på grund af kontroverser med Skat, Morten Brandt, formand for Vordingborg IF, bekræfter over for Sjællandske, at foreningen ser frem til et pænt overskud.