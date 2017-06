Et stort vinduesparti er fjernet, og i løbet af ugen bliver det gamle udhus bygget om til natklub, fortæller Peder Irgens (til venstre). Selv er Klaus Thorlacius ikke hjemme til Midsommer Festival. Inden han overtog huset i Præstø, nåede han at booke en billet til Folkemødet på Bornholm med Socialrådgiverforeningen. Foto: Nina Lise

Festival gør klar til at bryde lydmuren

- For mig er det bare 200 kvadratmeter rædselsfuldt udhus, der skal rives ned. Derfor må festivalgæsterne gerne rykke ind, når de til midnat ikke må larme udenfor længere, siger Klaus Thorlacius til Sjællandske og tilføjer, at man på kanten af udkantsdanmark må stå sammen om de gode idéer.

- Jeg har fået nogle naboer, der er søde og rare mennesker. Og Midsommer Festivalen er et godt initiativ. Præstø har utrolig meget at byde på. Og så er det for mig som tilflytter en god måde at komme ind i et socialt netværk.