Festglade unge skal tidligere hjem

Vordingborg - 25. februar 2017 kl. 06:31 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Lille Fredag«, »Tørstig Torsdag« eller »Turbo Torsdag«. Et stigende antal unge tager allerede hul på weekendens vilde fester torsdag aften, men det skal nye regler nu sætte en stopper for, skriver Sjællandske lørdag.

Fremover bliver det nemlig forbudt for unge at opholde sig på diskoteker, barer og værtshuse efter klokken 23, hvis det er dagen før en skoledag.

De nye regler gælder for unge under 18 år, og de træder i kraft, efterhånden som de nuværende diskoteker og barer skal have fornyet deres alkoholbevillinger i kommunalbestyrelsen.

Det er uddannelsesstederne, der har ønsket en ændring af reglerne, fordi man oftere og oftere oplever stort fravær og mindre engagement i undervisningen på fredage.

Derfor er rektor på Vordingborg Gymnasium, Ib Brøkner Christiansen, også glad for ændringen.

- Vi oplever, at man visse steder i Vordingborg er meget om sig med at reklamere for Happy Hour og længere åbent aftenen og natten før for eksempel vores idrætsdag, så eleverne kunne være i »festligt humør«, forklarer gymnasiets rektor.

- Vi har også oplevet, at man er gået direkte efter 1.g'erne, der jo alle er under 18 år, ved at give rabatter i elevernes introuge. Det er usmageligt, lyder det fra Ib Brøkner Christiansen, der er glad for, at der nu sendes et klart signal fra Bevillingsnævnet.

