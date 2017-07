Se billedserie Overgang er godt på vej, men mangler lige det sidste, før den er så sikker, som kommunen gerne vil gøre den. Foto: Claus Vilhelmsen

Ferie standser arbejdet med overgang

Vordingborg - 29. juli 2017 kl. 18:34 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været en del forhindringer, siden Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at der skal laves en mere sikker vej for fodgængere over Ørslevvej ved Fakta.

I vinter blev arbejdet standset, efter at det var kommet godt i gang, fordi Røstofte Maskiner gjorde opmærksom på, at firmaets store maskiner ville få svært ved at passerede den helle, der var projekteret, skriver Sjællandske.

Nu måtte poltiet igen kontaktes for at finde ud af, om der kunne findes en anden løsning. Det blev så til en hævet flade med en fodgængerovergang.

Hele processen har taget et halvt års tid ekstra, hvor det ene fortov har været ubrugeligt, fordi det er gravet op. Men som det ses på billedet, er det nu igen farbart, samtidig med, at vejbanen er hævet og der er malet felter i hver ende af hævningen. Bilisterne bliver advaret om, at der er et nyt bump.

Men ferien har standset arbejdet endnu engang. Der mangler at blive malet fodgængerfelter, og endelig skal der også skiltes med det.

- Der kommer indvendigt belyste fodgængerskilte ligesom ved den nye Netto i Ørslev, oplyser koordinator Jan Baltzer Hansen fra Trafik Park og Havne i Vordingborg Kommune.

Han mener, at arbejdet kommer i gang igen i denne uge, skriver Sjællandske.