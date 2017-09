Fem partier stiller med en ny i spidsen

Fælles for både Venstre, konservative og radikale er, at spidskandidaten fra 2013 helt trækker sig ud af politik, mens det for socialdemokraterne er den sørgelige, at Martin Leider Olsen afgik ved døden kort inde i den nuværende valgperiode. For Enhedslisten gælder, at de vælger en yngre model.