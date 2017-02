Master Fatman har tidligere blandt andet prøvet at udbrede klassisk musik til de unge. Nu er det jazzen, der skal have en hjælpende hånd med at nå et nyt publikum. Foto: Lars Christensen

Fatman fandt rytmen

Her skulle børnene blandt andet hjælpe med at være bas i bandet, fordi bassisten manglede.

»Bum-bum-bum-bum-bum« lød det i faste slag fra børnene, der gjorde deres bedste for at lyde som en bas.

- Det er fedt, at børnene bliver inddraget i det i stedet for at de bare skal lytte. Det gør det jo sjovere, når de har mulighed for at interagere, forklarer han og tilføjer, at jazz-skolen kun er en ud af flere nye tiltag til børnene.