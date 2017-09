Fastfood, tankstation og pylon skal redde Afkørsel 41

Men nu kommer en ny planlov til slumrende erhvervsområde til undsætning. Efter lang tids venten trådte en ny planlov i kraft 1. juli, og den giver helt nye muligheder for at forvandle markerne ved Stensved nær Vordingborg til et pulserende erhvervsområdet. Blandt andet giver den nye muligheder for at få en fastfood-restaurant, en tankstation og en vaskehal til området.