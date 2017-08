Falsk fraflytning blev dyr for forældrepar

Sådan lød dommen den 17. august i byretten til både manden og kvinden, som var tiltalt for at have bedraget Vordingborg Kommune og Udbetaling Danmark for i alt 222.000 kroner, heraf alene Vordingborg Kommune for 97.500 kroner. Det skriver Sjællandske.

Bedrageriet skete ved gennem flere år at oplyse, at parterne ikke var samlevende, hvilket gjorde det muligt for kvinden uberettiget at få udbetalt forhøjede ydelser i form af friplads, forhøjet børneydelse samt boligstøtte.