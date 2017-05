Færre spøgelseshuse står forladt

Projekt hedder »Attraktiv Byggegrund«, hvor kommunen sikrer en arkitektstegning og en fuld lokalplan - i første omgang for en grund på Jungshoved, skal være med til at sikre at udviklingen ikke centreres om købstæderne:

- Vi sørger for, at en interesseret køber har mulighed for at få finansieret sit boligprojekt, hvilket man kan, hvis der ligger tegning og lokalplan. Det er vores hensigt at sikre, at der kommer nye beboere i alle ender og kanter af kommunen, og det er glædeligt at se, at vores boligpolitik virker, siger Thomas Christfort.