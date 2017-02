Færre regler skal lette tung byrde for lokalrådene

De 16 lokalråd rundt om i kommunen har svært ved at løfte opgaven med at lave lokale udviklingsplaner, så en pulje på en million kroner er næsten ikke blevet brugt.

Vordingborg - 15. februar 2017 kl. 06:46 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En særlig pulje på en million kroner er egentligt afsat til udvikling rundt om i lokalområderne i Vordingborg Kommune, men mange af pengene når aldrig ud til områderne, skriver Sjællandske.

Omkring 900.000 kroner forventes at blive overført fra ubrugte midler sidste år. Og årsagen til den manglende interesse for puljemidlerne er lige til. De er ganske enkelt for svære at få adgang til, har kritikken lydt fra en række lokalråd.

Både ansøgningskrav og måden at ansøge på beskyldes for at være for komplicerede og bureaukratiske. Nogle lokalråd er helt afskåret fra at søge pengene, fordi de endnu ikke har lavet eller har fået godkendt de lokale udviklingsplaner (LUP'er), der er nødvendige for at kunne søge pengene.

Og nu er borgmester Knud Larsen klar til at ændre reglerne, så lokalrådene for nemmere ved deres arbejde.

- Vi havde 900.000 kroner stående, som ikke ville blive brugt. Samtidig er der masser af mindre ønsker til projekter i lokalrådene, så hvorfor ikke imødekomme deres ønsker uden det besværlige bureaukrati, siger Knud Larsen.

Planen er, at 400.000 kroner fra de ubrugte pulje-midler skal reserveres til mindre projekter og tiltag. Hvert lokalråd får mulighed for at søge op til 25.000 kroner i år. Der skal stadig laves en ansøgning til kommunen for at få del i pengene, men politikerne slår fast, at det skal være så enkelt og lidt bureaukratisk som muligt.