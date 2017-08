Se billedserie Det er især bygge- og anlægsbranchen, der skaber jobs i Vordingborg Kommune - som her ved den nye jernbanebro i Vordingborg. Foto: Claus Vilhelmsen

Færre ledige end nogensinde

Vordingborg - 25. august 2017 kl. 06:06 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en glad chef for Afdeling for Borger og Arbejdsmarked, der anspurgt om ledigheden i kommunen kan svare:

- Der er færre ledige, end vi nogensinde har haft. Vi opgør ikke længere arbejdsløshedstallene i procenter på lokalt plan, men jeg kan sige, at vi har færre forsikrede ledige end nogensinde før.

Claus Oppermann uddyber:

- Der er vækst på alle områder. Byggebranchen har mangel på arbejdskraft, og det samme gør sig gældende inden for metal, SOSU-assistenter og flere grupper af akademikere.

Også når det gælder kontanthjælpsmodtagere og folk på førtidspension går det godt.

- Der er færre på forsørgelse end sidst vi havde højkonjunktur i 2007, siger Claus Oppermann.

De positive takter bekræftes af næstformand i 3F Sydsjælland Anders Ellegaard.

- Vi har de laveste ledighedstal i ti år. Der er mest knald på i byggeriet, men det går udmærket over en bred kam.

- Transport buldrer derudaf, og der er også fuld beskæftigelse inden for privat service og hotel og restauration. På industriområdet har vi måske til gode at se et opsving som andre steder, siger Anders Ellegaard.

Torsdag udkom en ny rapport fra Center for VækstAnalyse, som viser, at der er skabt 163 nye private jobs i Vordingborg Kommune i 2016. Det er bygge- og anlægsbranchen, der trækker det.

- Det er rigtig godt at se, at kurven nu vender for os i Vordingborg kommune. Vi har været igennem nogle udfordrende år. Men nu er væksten for alvor kommet til Vordingborgs erhvervsliv, og det tyder rigtig godt for fremtiden hernede, fortæller borgmester Michael Seiding Larsen.

De fleste brancher i kommunen har ifølge tallene holdt niveau eller haft en svag vækst. Men bygge-anlæg har virkelig løftet sig med en vækst på 16,9 % de sidste to år svarende til 135 fuldtidsstillinger. Hertil siger erhvervsdirektør Susanne Kruse Sørensen fra Vordingborg Erhverv A/S:

- Bygge-anlæg er rigtig vigtige for os i Vordingborg. Det er et særligt strategisk satsningsområde, fordi vi har nogle styrker i de virksomheder, vi har. Og så er der en række anlægsinvesteringer i store byggerier, som vi her i kommunen ønsker at udnytte til fordel for vores eget erhvervsliv.

I alt er der 15.871 job i kommunen, hvoraf 10.425 er private. 1200 af dem ligger i bygge/anlægsbranchen.