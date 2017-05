Se billedserie »Velkommen til verden« var et meget passende åbningsnummer for Marc Facchini, der efter planen meget snart skal være far. Foto: Lars Christensen

Facchini har fundet formen

Vordingborg - 14. maj 2017 kl. 21:58 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med nyt album, en kandidatgrad, flytteplaner og en baby på vej, står lokale Marc Facchini foran en travl sommer.

Inden de mange forandringer, der venter lige rundt om hjørnet, har musikeren dog taget sig tid til at komme hjem til der, hvor det hele startede. Til spillestedet i Vordingborg.

Få meter fra de magelige stole i backstage-rummet hænger stadig plakaten fra dengang, hvor »Mescalin Baby« spillede deres første koncert på Stars som support band.

- Det var det første rigtige band, jeg var med i. Vi vandt karrierekanonen og spillede på Roskilde Festivalen i 2010, husker musikeren, der ikke kun kender spillestedet fra scenekanten.

- Jeg fik mit første job her som afrydder under en festuge. Jeg var opvasker på Roma om dagen og var her om aftenen. Det var noget af en ilddåb.

- Men jeg blev opslugt af spillestedsstemningen og holdånden, husker musikeren, der sidenhen blev bartender, ansvarlig for de frivillige og nu hjælper med til at planlægge programmet for spillestedet.

Han har tidligere kaldt Stars for både det bedste og det værste sted at optræde, men det har ændret sig for ham.

- Det sværeste publikum er jo altid venner og familie. Jeg har følelsen af, at de kan se lige igennem mig. Men jeg er blevet bedre til bare at være her og nyde det, forklarer han. Læs mere i Sjællandske mandag.