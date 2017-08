Se billedserie René Sørensen er fortid som formand for Præstø Facaderåd, og han har trukket sig helt ud. Foto: Kristine Amalie Linnet

Facaderåd starter på en frisk med ny besætning

Vordingborg - 24. august 2017 kl. 15:47 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Just i disse dage udgår et brev fra Vordingborg Kommunes administration til de foreninger, der har repræsentanter i Præstø Facaderåd, skriver Sjællandske. Heri beder embedsværket foreningerne om at udpege et medlem hver, der skal sidde i det fremtidige råd.

Baggrunden for rekonstruktionen er den ballade, der har været i rådet, og som resulterede i, at formand René Sørensen trak sig helt ud, og Bevaringsforeningens to medlemmer Karen Margrethe Olsen og Anja Bille Hansen trak sig midlertidigt.

Samtidig med at foreningerne indstiller på ny, bliver der indført et nyt sæt spilleregler, så ingen foreninger kan udpege mere end et medlem. Det betyder, at Bevaringsforeningen mister en repræsentant.

- Vi har bedt administrationen om at lave en præcisering i forretningsordenen, så hver forening kun kan udpege et medlem. Det vil så blive vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget på et senere møde, siger udvalgets formand Thomas Christfort (K).

De foreninger, der kan udpege repræsentanter, skal selv finde ud af, hvem de vil sende. Det betyder, at de kan udpege en ny, eller de kan beholde den hidtidige.

- Vi vil ikke politisk blande os i, at folk ikke kan enes. Derfor har vi bedt om, at foreningerne udpeger medlemmer til et facaderåd, der skal konstituere sig i løbet af efteråret. De skal blandt andet finde en ny formand, siger Thomas Christfort.

Egentlig var det meningen, at Lokalhistorisk Arkiv, som ønsker at indtræde i rådet, først kunne komme med fra næste år.

- Men nu, hvor formanden er gået, kan vi lige så godt lukke Lokalhistorisk Arkiv ind i det nye Facaderåd, siger chef for Afdeling for Plan og By Peter Vergo.

Allerede nu ved han, at Præstø Lokalråd har fundet en ny repræsentant efter René Sørensen. Det bliver Hanne Jørgensen.

Tom Andersen, der repræsenterer Bevarings- og Grundejerforeningen for Præstø Midtby, oplyser, at han er indstillet igen og bliver derfor en del af det nye facaderåd.

Fra Bevaringsforeningen siger Anja Bille Hansen til Sjællandske, at hun er trådt helt ud og henviser til Karen Margrethe Olsen. Det har dog ikke været muligt i to dage at indhente en kommentar fra hende.

Om hele forløbet siger Thomas Christfort:

- De er temmelig hårde ved hinanden, og jeg har ingen grund til at tro, at nogen af dem er uskyldsrene. Det skriver Sjællandske.