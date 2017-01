Det dyr, der har dræbt fåret, er gået direkte efter struben. Foto: Helge Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Får skambidt til døde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Får skambidt til døde

Vordingborg - 13. januar 2017 kl. 16:03 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det kan ikke have været en ræv. Fåret vejer 60 kg.

Det siger Helge Madsen, som bor på Baunehøjvej sydvest for Stege Nor til Sjællandske.

Tredje juledag ved 16-tiden gik hans kone ud på marken, hvor familiens får går rundt i indhegningen og konstaterede, at et manglede. En time efter ledte hun igen, og nu fandt hun et får, der var bidt i hovedet og på det ene ben.

Straks tilkaldte hun dyrlægen, og ifølge hendes mand, Helge Madsen, ser det ud til, at fåret overlever.

Men dagen efter gik hun ud igen, for der manglede stadig et får. Og nu fandt hun det.

- Halvdelen af halsen er bidt af, og fåret er dødt, konstaterer en rystet Helge Madsen.

Han ved ikke, hvilket dyr der har gjort det, men er sikker på, at det ikke kan have været en ræv. Og da der ikke er ulve på Møn, må det have været hunde, mener han.

Sjællandske har i denne uge beskrevet, hvordan to store hunde terroriserer to andre steder på Møn, og da de to hunde bliver kørt rundt i bil, mener Helge Madsen, at det kan være dem. De to hunde er i forvejen anmeldt til politiet ni gange af forskellige mennesker i løbet af det sidste halve år.

Helge Madsen og hans kone spiser godt nok deres får, men de har også et nært forhold til dem.

Politikommissær Arne Holdensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi bekræfter over for Sjællandske, at politiet har modtaget en anmeldelse 30. december.