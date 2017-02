Få romantikken ud i haven

- Det fortravlede bymenneske begyndte at søge eftertanke og ro i naturen. Derfor begyndte man at omlægge de gamle barokhaver, og den romantiske have vandt udbredelse. De nye haver satte individet i centrum. Det handlede ikke længere om at iscenesætte magten, men om at skabe et rum, hvor den enkeltes oplevelse kom i centrum, forklarer foredragsholderen.