Få en køkkentjans foran Kvickly lørdag

Så er chancen der lørdag, hvor direktøren for Vordingborg Køkkenet, Hjalmar Hansen, i tidsrummet mellem klokken 11 og 14 vil stå ved indgangen til Kvickly, Vordingborg, og reklamere for ledige stillinger i virksomheden.

Hjalmar Hansen siger i følge en pressemeddelelse, at »vi har nogle fede, men desværre ubesatte stillinger på vores hovedkontor her i Vordingborg« og at han sammen med kvalitetschef Søren Jensen tager det usædvanlige skridt med direkte kontakt for at ubesatte stillinger ikke må bremse væksten.