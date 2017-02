Etaten står for fald

Den nuværende Næstvedvej skal slå et sving mod øst, gå hen over en ny jernbanebro, hen over posthusets arealer og fortsætte over parkeringspladsen ved Aarsleffsvej 4, hvo John Møllers autoforretning også forsvinder, for at fortsætte mod syd, hen over et par gamle patriciervillaer for at ramme og fortsætte i Valdemarsgade.