Et ø-løb der kræver gode ankler

- Det er et trailløb væk fra asfalten, og de tilbagemeldinger jeg får er, at det hører til i den hårdeste ende. Man løber jo på sand meget af vejen, og det er altså hårdt for anklerne, siger Preben Knud Rasmussen - med et let smøret grin, for det gør ham absolut intet, at løbet har fået ry for at være noget ud over det sædvanlige.