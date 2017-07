Et nemmere marked

Langs havnekajen, op ad Pottemagerstræde og ned langs Adelgade og de mange torve og baggårde. Det store årlige loppemarked i Præstø breder sig fra år til år, og exceptionelt godt vejr sørgede for ekstra meget liv i gaderne, og byens mange besøgende havde rigeligt at se på, med hele 168 boder, der bød på næsten alt mellem himmel og jord.

- Det er gået over al forventning. Vejret er fænomenalt, og jeg kan høre på folk, at de er godt tilfredse med salget, forklarer Lennart Øster, der især var glad for, at årets kræmmermarked har været meget nemmere at arrangere end tidligere år.