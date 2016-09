Erhvervsklima fortsætter fremgang

- En af de ting, som glæder mig mest, er at mere end 70 procent af de virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen, svarer at de vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i Vordingborg Kommune, forklarer han og tilføjer:

- Det tager jeg som et signal om, at vi gør mange ting rigtigt og er ved at få udviklet en god serviceorienteret myndighedskultur i Vordingborg Kommune.

- Det er glædeligt, at vi scorer højt, når det drejer sig om sagsbehandling. Vi har arbejdet fokuseret på at servicere virksomhederne hurtigt og professionelt i for eksempel miljøsager, sygedagpenge og når de har brug for arbejdskraft. Det ser ud til, at virksomhederne kvitterer for den indsats. Det er vi glade for, forklarer erhvervsudvalgsformand Asger Diness Andersen (V).