Den famøse eng, som lodsejer Flemming Pedersen har genetableret ved Røstofte. Foto: Vordingborg Kommune

Eng er reetableret og dræn fjernet

Vordingborg - 31. august 2017 kl. 11:32

Man må ikke sløjfe en eng ved at lægge dræn ud - heller ikke selvom det foregår på ens egen mark. Det måtte en lodsejer fra Røstofte sande, efter at en af kommunens naturforvaltere blev opmærksom på en gravemaskine, der 12. april sidste år var i gang med at udjævne 25-30 læs jord, skriver Sjællandske torsdag.

Ejeren var to gange tidligere gjort opmærksom på, at engområdet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, og at han skulle søge dispensation hos Byg, Land og Miljø, hvis han ville ændre tilstanden af engen. Det havde han ikke gjort.

Engen er nu ført tilbage til sit oprindelige udseende, og med lodsejer Flemming Pedersens egne ord er drænene fjernet.

- Der mangler kun en brønd, og den bliver også fjernet, lover han.

Naturforvalter Jens Birk-Møller fra Vordingborg Kommune har været på stedet for at påse, at engen er, som den skal være. Den skulle have været reetableret 1. maj, men fristen blev udsat til 1. august.

Han er tilfreds med, at engen er reetableret, men synes, det var en sej proces.

I stedet for at tage kommunens påbud ad notam, forsøgte Flemming Pedersen nemlig at erstatte engen med en paddesø et andet sted på sin grund.

Det forhalede processen, og Teknik- og Miljøudvalget havde forslaget oppe på sin dagsorden. Det blev et blankt nej.

- Hvis Teknik- og Miljøudvalget havde accepteret lovliggørelsen af ændringen, ville vi blive underkendt af Naturklagenævnet, som det er sket et andet sted, påpegede udvalgets formand Thomas Christfort (K) dengang. Men selv om det havde været lovligt, ville såvel formand som udvalg stadig være imod.

- Personligt mener jeg egentlig. at man ikke skal lovliggøre noget, der er sket i ond tro. Og et enigt udvalg sagde nej, sagde Christfort.

Jens Birk-Møller forklarer, hvordan loven er indrettet.

- Man kan som udgangspunkt ikke erstatte et stykke natur med et andet. Og man kan heller ikke erstatte noget natur med noget kunstigt natur.