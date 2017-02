Endnu et uheld på motorvej

To biler er onsdag eftermiddag stødt sammen på Sydmotorvejen mellem Tappernøje og Bårse i sydgående retning, og det skabte lange køer. Det blev ikke bedre af, at et nyt uheld skete kort efter. Det skriver Sjællandske.

De to uheld kommer oven i et tidligere uheld onsdag morgen og et uheld tirsdag aften på strækningen ved Bårse. Onsdag morgen kl. 9.15 mistede en lastbilchauffør grundet glat føre og snefygning herredømmet over sin lastvogn og kørte sammen med to biler.