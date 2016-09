En rød tråd af tryghed for børnene

Med nybyggede fælleslokaler til skoleeleverne og nye rammer til vuggestue- og børnehavebørnene i den gamle indskoling er der nu skabt et fælles »børneunivers« for børn i Mern ved Vordingborg, skriver Sjællandske.

- Vi har med enestående opbakning fra skolens ledelse, børnehavens ledelse og begge bestyrelser fået skabt en hel ny måde at tænke et sammenhængende børneliv på, forklarede hun i sin tale.

- Den røde tråd, vi har fået skabt her, bliver omdrejningspunktet for børnenes hverdag fra de er 8-10 måneder gamle til de skal videre i skolesystemet som 12-13-årige. Det er en tryg ramme for et barn, og tryghed giver overskud til at være nysgerrig og lære nyt, tilføjede hun.