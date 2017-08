Se billedserie Knallertbetjentene fik ikke lov at holde længe ved Præstø Overdrev. Den ene er væk og den anden ødelagt.Foto: Lars Christensen

En politimand stjålet mens en anden har brækket halsen

Vordingborg - 04. august 2017 kl. 22:04 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er bestemt ikke gået som planlagt for de to knallertbetjente, som politiet har haft udstationeret på Præstø Overdrev.

Den ene er blevet stjålet, mens den anden har brækket halsen og er blevet vind og skæv.

Heldigvis er der kun tale om to figurer sat op for at få farten på vejstrækningen ned, men vicepolitiinspektør Erik Mather er alligevel ked af situationen.

- Vi satte dem op i tirsdags, så de har kun fået lov at stå i ganske få dage, forklarer den frustrerede vicepolitiinspektør.

- Det kan godt være folk synes det er fjollet med figurerne. At det ikke har nogen effekt, når man ved det bare er skilte, men de har faktisk en mærkbar effekt, forklarer Erik Mather.

- Folk når i et splitsekund at tænke, om det er et skilt eller en rigtig betjent, og det er ofte nok til at få folk til at tænke over deres fart, tilføjer han.

Han er vred over, at folk ikke har kunnet lade skiltene være i fred. To andre figurer har også været udsat for hærværk.

Han tilføjer, at politiet selvfølgelig gerne hører fra folk, hvis de finder den stjålne politibetjent.

- Det kan være gerningsmanden synes det er sjovt at have den stående i haven eller indkørslen, men den er altså politiets ejendom, understreger han.