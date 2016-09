En strandet flodpram midt i en handelsgade - eller et hyggeligt mødested, der tiltrækker kunder? Meningerne er delte, og nu skal handlende, naboer og politikere tage stilling. Foto: Poul Poulsen

En flodpram i Algade eller en café?

Vordingborg - 21. september 2016 kl. 10:24 Af Poul Poulsen

»Vi har ikke floder i Danmark. Hvorfor skal Algade så have en flodpram?«

Anders Andersen, formand for Vordingborg Lokalråd, fandt det verbale skyts frem, da han i Sjællandske læste, at træterrassen ud for Snacks'n Smoothie var på vej til at blive permanent.

Sagen er ikke drøftet i lokalrådets bestyrelse, men i en indsigelse til teknisk forvaltning, pointerer han, at hans personlige begejstring for terrassen kan ligge et meget lille sted og bruger ovennævnte vending om en flodpram.

Han sendte også indsigelsen til Bevaringsforeningen for Vordingborg, hvis formand, Danuta Clausen, bakker ham op og giver udtryk for, at nogle lette stole og borde burde være tilstrækkeligt til at skabe cafestemning i Algade.

Parret bag cafeen fik midlertidig tilladelse til træterrassen i seks måneder op til festugen i 2015. Inden tilladelsen udløb, søgte de om permanent opholdstilladelse for terrassen, men først 28. august i år fik de svar i form af varsel om et påbud om at fjerne terrassen.

Det skete efter kritik af, at den fyldte for meget i gadebilledet, men stemningen skiftede, da Diana Højgaard samlede underskrifter til fordel for terrassen. Som privat forretningsdrivende skrev blandt andre boghandler Mogens Larsen, formand for handelsforeningen, under, og han har begrundet det med, at cafedrift skaber liv i handelsgaden.

Efter høringen, som er i gang, skal politikerne i plan- og miljøudvalget tage stilling til terrassen.