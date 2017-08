Eleverne fra 4. klasse på Kulsbjerg skolens Nyråd-afdeling må have stærke vikinge-aner i blodet. I hvert fald var de alt for stærke til tovtrækning. Tovet knækket ganske enkelte, da eleverne trak i det. Foto: Kim Rasmussen

Elever fandt deres indre viking frem

I denne weekend er der fyldt med aktiviteter til vikingedage på borgcentret i Vordingborg, men allerede fredag tog op mod 400 elever forskud på festlighederne med et stort slag for Danmarks fremtid.

Missionen: At stjæle modstanderens flag og undgå at blive slået ihjel undervejs. De knap så krigslystne blandt eleverne fik rollen som healere, der kunne genoplive de faldne krigere blandt andet ved hjælp af runesten.

Et sted blev der »gået under græs«. Et gammel udtryk for det, vi i dag bedre kender som limbo. Ved at gå »holmgang« og komme under den lave snor, kunne eleverne genvinde deres ære.