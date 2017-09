Se billedserie Lene Pihlman, Arne Nielsen og Jens Dinesen kommer fra Reersø og tog fredag turen til Stege for at smage de sorte sild. Da de så, de kunne komme ud at sejle, slog de til. Foto: Claus Vilhelmsen

Ekstratur med Færgen Møn

Vordingborg - 02. september 2017

Egentlig er Færgen Møn holdt op med at sejle for i år, men pga. sildemarkedet tørner de ud her i weekenden. Den sejlede fem ture fredag, og lørdag bliver det til lige så mange, skriver Sjællandske.

Færgen plejer at sejle til Kalvehave, Nyord og Jungshoved, men i disse dage bliver det til en tur ud i Stege Bugt. 45 min. og så er båden tilbage i havn igen.

Fredag kl. 12 sejlede Arne Nielsen, hans hustru Lene Pihlman og deres fælles ven Jens Dinesen ud med Møn. Solen stod skarpt ned fra himlen og nærmest opfordrede til at drikke en kold øl eller et glas hvidvin, som det blev til for Lene Pihlmans vedkommende.

- Vi er kommet ned fra Reersø, fortæller Arne Nielsen.

- I Gørlev, hvor jeg er med i bestyrelsen i turistforeningen laver vi også sorte sild, men der bliver de grillet på bøgebrænde. Nu skal vi smage dem grillet på halm. Det glæder jeg mig til, siger Arne Nielsen.

Ude på vandet ligger Nyord smukt til den ene side, mens Koster, Mønbroen og Kalvehave ses til den anden. Vandspejlet er næsten blankt.

- Der må være masser af fisk, bemærker en af passagererne.

- Ja, vi slalomer imellem åleruserne, griner Jørgen Grønborg. Han er sekretær for Færgen Møn og pavestolt over skibet.

- I dag har vi et skib, der går glat igennem Søfarsstyrelsens årlige syn hvert år, siger han.

De er 300 venner i foreningen, der har indkøbt og vedligeholder færgen. Formand er Karsten Sørensen, der spøgefuldt siger, at han har den flotteste titel.

- Jeg er ubefaren skibsassistent og korresponderende reder, griner han.

Færgen blev opkøbt af foreningen i 2005 for en krone,men da landbrugsministeriet ikke vidste, hvad d skulle gøre af dem, har Karsten Sørensen den stadig.

- Efter en omfattende renovering, der kostede ca. fire millioner kr. begyndte vi at sejle med færgen i 2011.

- Vi syntes, det var synd, den skulle hugges op, for det er Danmarks sidste stålnittede færge. Den er bygget i 1923 på Nakskov Skibsværft og købt til at sejle mellem Koster og Kalvehave. Tre år senere var den allerede for lille, og så begyndte den at sejle på Isefjorden. Derefter blev det Bogø-Stubbekøbing, og siden Kalvehave-Lindholm. Det gjorde den til 1999, hvor den blev taget ud af drift, fortæller Karsten Sørensen til Sjællandske.