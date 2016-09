Send til din ven. X Artiklen: Ekstraregning på 22 millioner venter i 2018 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekstraregning på 22 millioner venter i 2018

Vordingborg - 15. september 2016 kl. 06:15

Den slunkne kassebeholdning i Vordingborg Kommune står til et nyt dyk i 2018. På det tidspunkt skal der investeres cirka 22 millioner kroner i et nyt affaldssystem - og det svarer ret præcist til den forøgelse af kassebeholdningen, som borgmester Knud Larsen (V) opererer med i sit budgetforslag i løbet af 2017 og 2018.

De 22 millioner skal gå til kompostering af organisk affald, som Vordingborg Kommune er tvunget til at indføre. I realiteten er de fleste af pengene til stede, idet forbrugerne over renovationsafgiften i løbet af 2018 vil have opsparet cirka 20 millioner kroner.

Problemet er imidlertid, at pengene indgår i kassebeholdningen, som altså vil blive udsat for et voldsomt dyk, med mindre kommunen optager nye lån til anlægsudgiften.

Formand for udvalget for teknik og miljø Thomas Christfort (K) bekræfter, at regningen er på vej.

- Forbrugerne sparer hvert år, over renovationsafgiften, 2,5 million kroner op til investeringen. Men indtil pengene skal bruges indgår de i kassebeholdningen. Der står de med en klausul om, hvad de skal bruges til, siger Thomas Christfort.

Han understreger, at den løbende forøgelse på årligt 2,5 millioner kroner ikke indgår i driften af kommunen, men kun som en båndlagt del af kassebeholdningen.

- Kommunen har mange forpligtelser ude i fremtiden. For eksempel også udbetalinger af tjenestemandspension. De bliver heller ikke fratrukket kassebeholdningen, før de skal udbetales, siger Thomas Christfort.

