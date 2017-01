Ekstra pumper i gang ved Tubæk Å

En krisestab med repræsentanter for alle, der skulle involveres ved det forventede højvande, trådte sammen onsdag morgen - og det var første gang, at kommunen indkaldte en såkaldt krisestab, skriver Sjællandske fredag.

- Alt i alt synes jeg, at beredskabet kom til at fungere godt, men vi mødes igen for at evaluere hele forløbet, siger Jan Michelsen, som mener, at den tidlige indsats bar frugt.