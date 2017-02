Ifølge arbejdsmarkedschef Claus Holm Oppermann er det ofte uopmærksomhed, der gør, at borgere får udbetalt en uberettiget ydelse. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Ekstra kontrol finder snyd og fejl for millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekstra kontrol finder snyd og fejl for millioner

Vordingborg - 07. februar 2017 kl. 07:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lille kontrolgruppe bestående af blandt andet en tidligere politibetjent kan fortsat spare Vordingborg Kommunekasse for millioner.

Årsrapporten for 2016, som netop er offentliggjort, viser, at gruppen sørgede for mindreudgifter og krav om tilbagebetaling på næsten seks millioner kroner.

En del af pengene kommer staten til gode, men resultatet for kommunekassen er et plus på 3,6 millioner kroner i 2016. En stor del af plus'et fortsætter i årene fremover, idet mange af fejudbetalingerne kunne være fortsat langt ud i fremtiden uden indgreb.

Kontrolenheden hører under jobcenteret, som ledes af Claus Holm Opppermann.

Han forklarer, at mange af sagerne bliver rejst via anmeldelser, heraf er mange anonyme. Men han understreger, at der ikke er tale om dyneløfteri.

- Ikke i min optik. Vi har langt færre muligheder end forsikringsselskaberne, når de efterforsker. Vi må for eksempel ikke foretage overvågning af en bopæl eller kigge ind gennem vinduerne, siger han.