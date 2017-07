Ekspert i Meny-sag: Der er brug for nytænkning

- Set ud fra byens behov er det ønskværdigt, at den samlede bymidte kommer til at fremstå som et shoppingområde, hvor alle typer af butikker er repræsenteret, og det taler for en placering af Meny omkring Valdemarstorvet, lyder det fra Bruno Christensen.

- Når man indretter en butik, sker det med et ønske om at få kunderne til at komme rundt i alle hjørner af butikken. Det samme må gælde for dem, der har ansvaret for at skabe rammerne for en dynamisk udvikling af Vordingborgs bymidte, forklarer han.