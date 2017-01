Eksmand får 12 års fængsel for drab i sag uden lig

Tidligere lørdag kendte et enigt nævningeting ham skyldig i drab og usømmelig omgang med lig ved at have skaffet sig af med det på ukendt vis.

Retten i Nykøbing Falster idømmer den 41-årige syrer Khalil Meme 12 års fængsel og udvisning for bestandigt for drabet på sin syriske ekskone, Hediga Morad, som forsvandt i oktober 2015.

Liget er aldrig blevet fundet.

Han blev også dømt for at true hende på livet, cirka to måneder inden hun forsvandt. Ifølge anklageskriftet truede han over telefon med at slå hende ihjel, hvis hun ikke kom tilbage til ham.

Khalil Meme har nægtet sig skyldig fra start til slut og ankede dommen på stedet. Ifølge ham er hun ikke død, men muligvis rejst til Syrien.

Han skal sidde varetægtsfængslet, indtil ankesagen begynder i landsretten.

Mandens forsvarsadvokat, Henrik Stagetorn, siger efter dommen, at han skulle have været frikendt, fordi der ikke er nogen holdbare beviser mod ham.

- Retten mener, at hun må være død, fordi der har været total tavshed fra hende, siden hun forsvandt. Men hun er før taget væk i længere perioder, så det ville ikke være usædvanligt, siger han.

Retten skriver i sin afgørelse, at der ikke er bevis for, at hun tidligere har været væk, uden at manden har vidst, hvor hun tog hen.

34-årige Hediga Morad blev sidst set 9. oktober 2015, da hun tog toget fra Vejle til Vordingborg for at aflevere sine to børn hos sin eksmand.

Anklagemyndigheden mener, at den 41-årige mand kvalte ekskonen og skaffede sig af med liget ved Møns Klint.

Anklager Anne Marie Fink havde krævet fængsel i omkring 14 år, fordi han ifølge anklagemyndigheden har planlagt drabet ved blandt andet at købe redskaber til at forberede en grav og ved at lokke hende til Vordingborg.

Alligevel er hun tilfreds med dommen på 12 års fængsel.

- Jeg er meget tilfreds med, at han er blevet dømt. Det har været vanskeligt at rejse bevisbyrden i den her sag, hvor der ikke har været noget lig. Så vi er meget tilfredse, siger anklageren efter dommen.

Hediga Morad og eksmanden, som oprindelig er fra Syrien, kom til Danmark i 2014 efter at have boet i Italien i nogle år.

I Danmark søgte de asyl under falske navne for at skjule, at de også havde italiensk opholdstilladelse. Hediga Morad hed i virkeligheden Khadija Murad, mens Khalil Meme kaldte sig Helil Meme i Danmark.

Efter ankomsten til Danmark ville Hediga Morad skilles fra manden, og de blev separeret. Hun fik i 2015 forældremyndigheden over deres to fælles børn og bosatte sig i Vejle.

Manden har været fængslet i sagen siden 15. oktober 2015.