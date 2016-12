Se billedserie Sådan ser Adelgade ud i dag. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Ejer truer med at lade bygning forfalde efter facaderåds nye nej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ejer truer med at lade bygning forfalde efter facaderåds nye nej

Vordingborg - 27. december 2016 kl. 11:46 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Striden om, hvad der skal ske med Adelgade 36 på Brænderitorvet i Præstø, spidser til.

Ejer af bygningen, som har Save-værdien 2 (næsthøjeste), Tom Andersen truer med at lade bygningen forfalde og rive ned, hvis Præstø Facaderåds seneste udtalelse bliver ophøjet til lov. Det skriver Sjællandske.

Tom Andersen har tidligere fået nej af Teknik- og Miljøudvalget (TM) til at renovere bygningen bl.a. med Velux vinduer i taget, og det er sket efter, at Facaderådet vendte tommelen ned og i stedet foreslog fredningsvinduer, som er meget mindre. Ejeren ønsker at lave en restaurant på bygningens 1. sal, men han mener ikke, at det kan lade sig gøre, hvis Facaderådet får sin vilje.

Facaderådet havde ansøgningen oppe før julefreden satte ind. Rådet sagde o.k. til kvistene, men mente dels, at de skal være mindre, og dels, at flunkerne ikke må være af glas. Rådet opfordrer desuden til, at der kommer vinduer i vestsiden »eller at der søges dispensation fra byggelovgivningens krav,« som der står i referatet fra sidste møde. Det sidste bringer Tom Andersen op i det røde felt.

- At rådet anbefaler at dispensere fra kravet om lysindfald viser at de fuldstændigt har misforstået opgaven. Jeg har aldrig på nogen måde ønsket at etablere mindre lysindfald end de 10%, der er krævet i bygningsreglementet, tværtimod har jeg ikke noget imod lys i boliger, kontorer, restauranter etc., siger Tom Andersen til Sjællandske.

Læs mere om sagen i Sjællandske tirsdag.