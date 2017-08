Efter kun et år har Anders Arfelt valgt at sige stop som havnechef. De personlige angreb er blevet for voldsomme, forklarer han. Foto: Claus Vilhelmsen

Efter hadske angreb: Nu stopper havnechef

Det er ifølge Anders Arfelt årsagen til, at han nu har valgt at opsige sin stilling som havnechef for alle Vordingborg Kommunes lystbådehavne.

- Hele foråret har vi kæmpet med nogle få, meget højlydte og utilfredse borgere på Østmøn, men nu er det gået fra at være en saglig kritik til at være et personligt, hadskt og uforsonligt angreb. Der er kommet så stort et had ikke mod havneprojektet, men mod min person. Hvis projektet skal have nogen som helst chance for at blive til noget, er jeg nødt til at træde tilbage, forklarer den afgåede havnechef.