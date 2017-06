Det bliver uden piber og trommer - modsat i 2013 - når dronningen på lørdag kommer til Vordingborg for at aflægge særudstillingen »Vikingernes Metropol« et privat visit. Hun har én gang tidligere besøgt Danmarks Borgcenter - ligeledes privat.Foto: Søren Schaadt Larsen

Dronningen lægger kongeligt gravgods på plads

Lørdag kommer Hendes Majestæt Dronning Margrethe II til Vordingborg. Ikke på officielt besøg men for at være med, når unikke genstande fra Kong Harald Klaks grav skal lægges i montren på særudstillingen »Vikingernes Metropol« på Danmarks Borgcenter.

- Dronningen er arkæolog og har selv bedt om at være med. Det er et privat besøg, fortæller Sanne Jakobsen fra Museum Sydøstdanmark og tilføjer, at nysgerrige kan få et glimt af kronebilen, når dronningen ankommer til borgcentret omkring klokken 10.30, men at museet vil være lukket for offentligheden i det tidsrum, dronningen er på besøg,