Se billedserie Gitte Rasmussen er fast gæst ved dragefestivalen. Hun nyder den friske luft og naturen. Foto: Nina Lise

Drager skræmte regnen bort

Vordingborg - 10. september 2017 kl. 18:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang strakte festivalen sig over to dage, da der i weekenden for 18. gang var dragefestival i Mandemarke Bakker på Møn. Og det var heldigt, fortæller Nils Natorp, leder af Geocenter Møns Klint, der arrangerer. For lørdag regnede det så meget, at dragefestivalen måtte lukke klokken 16. To timer før tid var der ikke flere kunder i butikken.

- På en god dag tiltrækker dragefestivalen omkring 2500 besøgende. Det betyder meget for oplevelsen, at her er masser af mennesker og masser af drager på himlen. Lørdag kom der kun omkring 200, fortæller Nils Natorp og tilføjer, at formålet med dragefestivalen er at skabe en folkelig event, hvor turister og lokale kan mødes. Udvidelsen er et forsøg på at skabe øget omsætning i lokalområdet.

- Om sommeren er alt fuldt booket, men dragefestivalen ligger i ydersæsonen. Ved at holde den over to dage, er der måske nogle, der tager en overnatning.

