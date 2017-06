Rikke Louise Andersen skyndte sig op på sin cykel og ræsede ud i skoven for at finde den unge mand, der havde blottet sig for hendes datter i august 2016. Foto: Poul Poulsen

Dom i blottersag kan falde til jorden grundet upræcist anklageskrift

Vordingborg - 20. juni 2017 kl. 17:23 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rikke Louise Andersen, hvis ti-årige datter og hendes veninde blev udsat for en blotter i Nyråd ved Vordingborg 4. august sidste år, slipper måske for straf, skriver sjællandske. Hendes brøde består i at have offentliggjort billeder af den 19-årige blotter - billeder som hun havde fået fra Dagli'Brugsen i Nyråds overvågningskamera.

Hun er allerede blevet frifundet én gang, men det var fordi hun var anklaget efter en forkert paragraf. Det skete 10, marts i år. Mandag var hun i Retten i Nykøbing Falster igen anklaget efter en anden paragraf i persondataloven, som også handler om offentliggørelse. Den nye paragraf er §8, stk 5, jvnf. stk 4.

Advokaturchef Michael Boolsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vil have den 35-årige kvinde dømt for at offentliggøre billedet og skrive, at den 19-årige havde blottet sig, hvilket på det tidspunkt ikke var bevist. Han blev dog dømt senere.

Men ifølge anklageskriftet skulle hun via sin Facebook-profil have videregivet billeder af personen til Facebook-gruppen »4760 hjælper hinanden«. Det forhold slog forsvarer Silas Hecht ned på, for Rikke Andersen er ikke selv medlem af gruppen og kan ikke huske, om hun selv har lagt et billede op der.

- Det er op til anklagemyndigheden at bevise, at tiltalte har lagt billedet op på 4760 hjælper hinanden, sagde han i retten.

At billedet lå i den pågældende Facebook-gruppe er der ingen tvivl, men sikkert er det, at andre har delt opslaget. Rikke Andersen har 2200 følgere på sine egen Facebookprofil, som, hun indrømmede, var - og er - åben.

Sammen med billedet og hendes videoer udtrykte hun ordene »del, del«, og dermed, mente Boolsen, at hun har pådraget sig et ansvar - især når hun ved, at flere af hendes Facebookvenner er medlemmer af 4760 hjælper hinanden, der har 11.000 medlemmer.

- Jeg har forståelse for, at man kan blive pikeret og vred, når ens barn bliver udsat for blotteri. Men vi skaber en offentlig gabestok, hvis alle kan offentligøre billeder og beskyldninger mod personer. Det er politiet, der efterforsker, og jeg kan ikke se nogen grund til ikke at give politiet billederne i stedet for selv at offentliggøre dem på Facebook, sagde Michael Boolsen.

Uanset argumenter den ene eller den anden vej, kan sagen risikere at falde. Silas Hecht påstod, at det er den samme sag, som Rikke Louise Andersen allerede er frifundet for, desuagtet at hun nu anklages efter en anden paragraf i persondataloven. Handlingen er nemlig den samme. Det hedder i lovsprog »ne bis in idem«. Den udlægning protesterede Boolsen imod.

Hecht mente i stedet, at anklagemyndigheden burde have anket sagen, da Rikke Andersen blev frifundet og have rettet anklageskriftet.

Endelig mente forsvareren, at der er en undtagelse for at indhente samtykke inden offentliggørelse af billeder.

»Videregivelse kan dog ske uden samtykke, når det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse,« læste Silas Hecht op fra loven.

Det er hermed ikke kun selve sagen, dommeren skal tage stilling til, men også juridiske spidsfindigheder. I stedet for at afsige dom med det samme, udsatte han derfor beslutningen en uges tid, og der falder dom 27. juni, skriver Sjællandske.