Diana Lindorff Højgaard har drevet café i godt tre år og kæmper for at få lov til at bevare træterrassen i Algade. Hun genoptager arbejdet efter syv måneders barselsorlov med Loui, som her er på armen, med planer om udvidet åbningstid. Foto: Poul Poulsen

Diana på barrikaderne for terrasse

Vordingborg - 08. september 2016 kl. 05:31 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snacks'n Smoothie genåbnede onsdag i Algade i Vordingborg efter en mindre brand - og det sker med håb om at kunne bevare træterrassen, som op til festugen i 20115 blev stillet op på Stentorvet med mulighed for udeservering.

Den store træterrasse var ellers i fare for at skulle fjernes. Den blev oprindeligt stillet op midlertidigt med en tilladelse for et halvt år - og teknisk forvaltning krævede den for nylig fjernet med frist idag, 8. oktober. Men så gik indehaveren Diana Lindorff Højgaard i gang.

- Jeg henvendte mig til alle de butiksdrivende i gågaden - og bortset fra en enkelt og nogle, som var på ferie, så skrev de alle sammen under på, at terrassen skulle have lov at blive stående, fortæller den 31-årige indehaver, som er ved at afslutte sin barsel for at vende tilbage på fuld tid.

Fra teknisk forvaltning erkender Torben Danielsen, afdelingsleder for trafik, vej og havne, at underskrifterne har betydning.

- Først fik vi kritik af, at den stod og fyldte, men de mange underskrifter, vi nu har fået, gør da indtryk. Vi lytter til borgerne, siger Torben Danielsen, som forventer, at forvaltningen meget snart træffer beslutning i sagen.

Diana Lindorff Højgaard åbnede sandwichbaren for godt tre år siden i den vestlige del af Algade, men flyttede for halvandet år siden til den mere aktive del.

Genboen i Algade, Mogens Larsen fra Bog&Ide, var tidligt ude med kritik af terrassen, men også den første til at skrive under på, at den bør bevares.

- Nu er jeg positiv og ser den som et aktiv for byen. Undersøgelser viser, at hvor det tidligere var tøjbutikker, som trak kunder til byen, så er det i dag cafelivet og lækre spisesteder, siger Mogens Larsen.