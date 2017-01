Delikatessen får ny ejer og flytter over i Vinhuset

- Min far og min bedstefar havde neopati, så jeg har egentlig også regnet med, at jeg fik sygdommen, siger en afklaret Svend Sørensen til Sjællandske.

- I maj 2015 overtog jeg Ibens Fiskepeeling ved siden af, og jeg har lagt de to forretninger sammen. Jeg har i forvejen et rimeligt godt udvalg og kan godt skære lidt ned på det. Så det bliver sådan, at når man går ind af døren er der vine til højre og delikatesse til venstre, siger Thomas Myhr.

Han havde en idé om at starte en delikatesse, da han skabte vinforretningen, men gjorde det ikke, fordi Svend Sørensen var der lige rundt om hjørnet. Så han er glad for endelig at kunne få en delikatesse i forbindelse med sin vinforretning, som han har set andre gøre. Også selvom hen er ked af, at det skal ske på baggrund af, at Svend Sørensen er blevet syg.