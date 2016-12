De vil bekæmpe ensomhed

Et nyt netværk mod ensomhed er på vej til Vordingborg. De første deltagere står allerede på venteliste, men der mangler endnu to frivillige, før aktiviteterne kan gå i gang.

- Vi søger nogle, der har overskud til at hjælpe andre, der har det svært. Det handler ikke om at have medlidendhed men om at være igangsætter. Selv er vi socialpædagoger, men det er ikke en forudsætning. Det vigtigste er, at man har interessen, fortæller de to initiativtagere, Tianna Nevel fra Vordingborg og Mariann Diness-Andersen fra Bogø, til Sjællandske.